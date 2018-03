Semana Santa: crecen 20% las ventas de viajes, con estadías más largas

El sector turístico vive un buen año. Tras registrarse un alto nivel de reserva en diversos destinos del país este verano, las expectativas son también buenas para Semana Santa.

Las agencias de viaje promedian un 20% más de ventas frente a la misma fecha de 2017, incluso una asegura que el alza es de 30% y otras de hasta 50%, en virtud de que este año hubo más oferta de paquetes.

Las reservas son muy buenas para varios destinos nacionales y algunos de países vecinos, sobre todo Brasil, Chile y (más allá de las agencias) Uruguay .

A diferencia de 2017, este año Semana Santa es a fines de marzo, lo cual también alienta más los viajes, al ser el clima más caluroso que en abril. Y cuenta además con un día extra para viajar, ya que el 2 de abril es lunes, justo después del domingo de Pascuas. Por eso, las estadías son más largas, aseguraron a este diario desde Despegar, Bibam Group (Avantrip), Atrápalo, Almundo y Garbarino Viajes.

"Semana Santa es una fecha con muchos vuelos y lo bueno es que en oferta doméstica también los carriers han aumentado frecuencias. Esto hace que aumenten las ventas en los destinos tradicionales como por ejemplo, puedan ser el sur, Salta, Iguazú y Mendoza", comentó Federico Jäger, Country Manager de Despegar Argentina.

"La compra de paquetes y destinos para Semana empezó en enero pasado y en el caso de Brasil, desde diciembre. A la fecha, todos nuestros paquetes están vendidos pero existe la posibilidad de cotizar a medida a quienes aún no han comprado. Tienen más posibilidades si pueden adelantar un día la salida o volver un día después del 2 de abril, porque hay disponibilidad de alojamiento, pero no tanto de aéreos, porque hubo una venta muy alta", explicó Gabriel Bianchi, jefe de destino Argentina, Sudamérica y Europa en Bibam Group. "Vendimos mucho hasta el momento, pero sigue habiendo gran demanda. Recomendamos que los que no se decidieron que lo hagan lo más pronto posible", destacó Mario Cingolani, gerente de Marketing Corporativo de Almundo para Latam.

En tanto, Gastón Tudesco, gerente Comercial de Retail de TTS Viajes, destacó que aumentaron este año "la oferta de paquetes a los principales destinos y se agotaron muy rápido".

En cuanto a las estadías, las agencias aseguran que promedian las cuatro noches para destinos nacionales, gracias al feriado del 2 de abril, y entre siete y diez noches para los internacionales, ya que muchos aprovecharán para tomarse tres días laborales e irse más tiempo.

En cuanto a los destinos argentinos más elegidos, las agencias aseguran que vendieron mucho para Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán, Calafate y Ushuaia.

Desde Booking.com y Airbnb, en tanto, destacaron además a la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Pinamar entre los más reservados dentro del país, destinos que no suelen ser comprados a través de agencias.

En Mar del Plata son más que optimistas. "Registramos un 80% de reservas en diferentes categorías, con un promedio de tres noches. La mayoría se concreta en estos últimos días", precisó Silvia Cerchiara, gerente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica marplatense. Para Airbnb, La Feliz es el destino que más creció en un año para Semana Santa.

Del exterior, Brasil es lo más buscado, sobre todo Río de Janeiro, pero también Buzios. Santiago de Chile ocupa los primeros puestos, aunque con menor demanda que el año pasado, según explicó María Laura Romero, gerente de Marketing de Garbarino Viajes. Punta del Este y Montevideo están también entre los más elegidos. Más abajo, figuran otros más lejanos, como Miami, Nueva York, Cancún, Madrid y Barcelona.