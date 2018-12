Los centennials ya son la contracara financiera de los millennials

A partir del 2020, la Generación Z -es decir, aquellos que nacieron después de 1997- será responsable del 40% del consumo global. Es por este motivo que es importante tener en cuenta su comportamiento financiero.

Según el estudio de Deusto Business School, Generación Z: El último salto generacional, publicado por el World Economic Forum, sus principales preocupaciones son: no encontrar un empleo acorde a su personalidad, no tener oportunidades de crecimiento profesional y no alcanzar las metas que se propongan a lo largo de su carrera. Además, las nuevas generaciones serán protagonistas de la llamada gig economy, es decir, una gran red de trabajados autónomos que, enlazados en cadena, generan un gran proyecto.

A diferencia de los centennials (equivalente de Generación Z), sus padres, en general, la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981), son más propensos a estar empleados, aceptan los órdenes de jerarquía institucional y equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. Por otro lado, aquellos que nacieron a partir de 1997 son más pragmáticos que los millennials. La coyuntura económica y los errores financieros de la generación anterior hicieron de sus hábitos ahorrativos un aspecto fundamental para el cumplimiento de sus propósitos. Es por esto que comenzaron a guardar algún dinero de sus mesadas o empezaron su vida laboral desde temprano para obtener ingresos. A corto y largo plazo, los centennials planifican para qué quieren su dinero: viajar, estudiar o querer comprar un regalo para alguien especial.

De acuerdo con Rave Reviews, el 75% de los centennials cree que la universidad no es el único camino para una buena educación. Entre las carreras más elegidas, el 39% se orienta a la salud, el 20% a la ciencia, el 18% a la biología y el 17% a los negocios.

En relación al empleo, están predispuestos a esforzarse mucho para alcanzar un ingreso estable. El 75% podría mudarse a otra ciudad por una oferta de trabajo, el 58% aceptaría trabajar de noche o los fines de semana y el 78% ya realizó una pasantía.

Además, esta generación esta interesada en ganar ingresos extra. El 77% realiza trabajos freelance, al margen de su empleo para conseguir un poco más de dinero. Aún más, el 35% dice que ya tiene su propio emprendimiento o planea tener uno.

También los hábitos en relación a las redes sociales son distintos entre millennials y centennials. Mientras que los primeros muestran todos los aspectos de su vida en las redes, los segundos están mucho más resguardados. Además, a la Generación Z, le preocupa lo que pueda aparecer en Google cuando un potencial empleador busca su nombre. El 66% configuró la privacidad en las redes sociales. De todas formas, su uso del celular es mayor que la generación anterior: al menos, cuatro horas diarias, contra tres de sus antecesores.

Otro aprendizaje adquirido de la generación anterior tiene que ver con evitar un gasto excesivo. El 40% de los millennials gasta más de lo que puede o se endeuda para mantener su vida social. Por el contrario, el 72% de los centennials analiza los costos antes de comprar y el 47% usa su teléfono en los locales para chequear los precios de la competencia o pedir consejos a su familia o amigos. Esta generación se caracteriza por la planificación y el ahorro. El 89% cree que organizar su futuro financiero lo hace sentir más empoderado.