Leve respiro ejecutivo: pagan bonos por desempeño a sus empleados por encima de 2017

Los datos no permiten asegurar un repunte sostenido en la actividad

Durante este mes, la mayoría de las empresas locales concretan el pago de sus bonos por desempeño a sus ejecutivos. Según relevamientos del mercado, la tendencia en la cantidad de empresas que hacen efectivo este incentivo se mantienen similares al año anterior, con una leve mejoría.

Los bonos se pagan de acuerdo con los resultados de la compañía durante el año anterior. Si se cumplieron los objetivos propuestos, se paga el valor en target, en tanto, si se superaron el pago es mayor o si se alcanzaron parcialmente, el pago está por debajo. De acuerdo con un estudio de la consultora AON, el 88% de las empresas tiene una política de bono y la mayoría hacen efectivo el pago durante marzo. Este año, la tendencia es que más de la mitad de las compañías un 52,7% paguen en target, un 11% por encima, un 30,8% por debajo y un 5,5% no pagará.

El año pasado, los porcentajes de los pagos correspondientes a los resultados de 2016, habían estado en un 52% de las empresas con pagos en target, 10,84% por encima, 30,12% por debajo y 7,23% sin efectuar el pago.

"La proporción de este año, si se suman los que pagaron en target o por encima es de más de 63%. Y si se suman los del año pasado es de 62,6%. Este año hay un punto de diferencia a favor de los que pagan o por encima", destacó Fernando Troilo, gerente de Talento y Compensaciones de Aon, que también advirtió que son menos las empresas que este año directamente no pagaron nada. "En general, las empresas tienen bonos para todo el personal ejecutivo, pero con diferencias en el porcentaje sobre el salario. No es el mismo bono para un director jefe que para un analista, pero la tendencia es utilizarlo cada vez más como estrategia de compensación variable para todo el personal", agregó Troilo.

Las diferencias en el peso del bono dentro de los salarios varían mucho en relación a la posición dentro de la compañía. Por ejemplo, para un gerente general puede representar entre un 30% y un 45% del total de su salario base anual. En el caso de los directores, entre 20% y 35%; para los gerentes, entre 15% y 30%; para los jefes, entre 13% y 21%. Para el resto de los empleados de la compañía, ronda el 8% de su salario anual.

Las proyecciones realizadas por la consultora Mercer, entre más de 240 empresas, son similares: el 45% pagarán en target, 16% por arriba y 33% por debajo. Mientras que un 6% no pagará bonos. "Actualmente contamos con previsiones de cómo las compañías estimaban pagarlos en términos de promedios ya que aún se están pagando en varias de ellas. En general se percibe una leve mejoría en el mercado general. La proporción de empresas que no pagará bonos bajó del 9 al 6% y las que pagarán por debajo del target bajó del 35 al 33%. Aquellas que pagarán alrededor del target asciende de 41 a 45% y por encima un punto porcentual, de 15 a 16%", precisó Valeria Bohórquez, directora de Career de Mercer. De todas formas, la directiva aclaró que no hay un cambio de tendencia notorio, ya que el pago depende además de otros factores como, por ejemplo, cómo está diseñado el plan y qué tan agresivos son los objetivos fijados cada año.