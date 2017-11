Crisis con desarrolladoras por remate en Catalinas

La Agencia de Bienes del Estado (AABE) suspendió la subasta de dos parcelas en la zona porteña de Catalinas Norte II programada para mañana. Los dos oferentes interesados, Consultatio y TGLT, comunicaron a la entidad que no pujarían por quedarse con ambos terrenos juntos -lo que demanda un desembolso mayor a la compra por separado y a la vez promete un desarrollo inmobiliario de escala superior-. Ante esta situación, la AABE abrirá a remate cada una de las parcelas el 12 y 17 de diciembre. El precio base para la subasta en bloque era de u$s 110 millones. Por separado, de u$s 45 millones la parcela 6 y u$s 50 millones la 7.