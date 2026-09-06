En el transcurso de este sábado, 5 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 02.56 horas y ha tenido una magnitud de 5.2 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 152 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 12.8 kilómetros, latitud de 14.044° y una longitud de -93.403°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo un mueble resistente; alejarse de ventanas y no usar elevadores. En la vía pública, evitar postes y fachadas y ubicarse en un espacio abierto.

Tras el movimiento, se sugiere evacuar con orden por escaleras cuando sea seguro, prever réplicas y no volver a las edificaciones hasta indicación oficial. Revisar posibles fugas de gas, usar mensajes de texto para comunicarse y seguir reportes de fuentes oficiales.