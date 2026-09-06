El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Chiapas a las 03.28 horas este sábado, 5 de septiembre de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 141 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 5.1 kilómetros, latitud de 14.105° y una longitud de -93.323°.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo un mueble resistente; alejarse de ventanas y no usar elevadores. En la vía pública, evitar postes y fachadas y ubicarse en un espacio abierto.

Tras el movimiento, se sugiere evacuar con orden por escaleras cuando sea seguro, prever réplicas y no volver a las edificaciones hasta indicación oficial. Revisar posibles fugas de gas, usar mensajes de texto para comunicarse y seguir reportes de fuentes oficiales.