El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

El euro presenta una cotización de 19.66 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 2 de septiembre de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.42%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.71 pesos y un mínimo de 19.66 pesos.

La cotización del Euro registró un descenso de -0.42% en la última semana y de -7.68% en el último año, señalando una tendencia bajista reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro presentó una tendencia levemente alcista, con más sesiones de avance que de caída, una racha de subidas a mitad del período y un retroceso en la última jornada.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, que registró una volatilidad del 5.38%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.