En el transcurso de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 06.06 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 117 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 22.0 kilómetros, latitud de 14.076° y una longitud de -93.044°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante un sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evacuar por rutas seguras tras el movimiento, siguiendo información oficial.