La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en México es de 12.21 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.52%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.24 pesos y un mínimo de 12.21 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -2.70% y en el último año acumula una caída de -6.86%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró alta volatilidad y ausencia de jornadas estables; el balance fue casi plano (5 subidas y 5 caídas), con repunte en los días 8-9 y corrección final.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 4.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.25%.

La cotización del Dólar canadiense hoy ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto significa que en los días consecutivos se ha observado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta alza refleja una creciente confianza en la economía canadiense frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos favorables, como el aumento en los precios de las materias primas y el crecimiento económico, están impulsando el fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado internacional.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la SHCP y supervisadas por la CNBV; evita cambistas informales y operaciones en la calle. Compara el tipo de cambio y las comisiones (incluido el spread) antes de aceptar, verifica el tipo de cambio referencial de Banxico, lleva identificación oficial y pide siempre recibo; cuenta el efectivo frente al cajero y revisa los elementos de seguridad de los billetes.

para finalizar, prioriza pagos con tarjeta o transferencias en establecimientos confiables y si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales o centros comerciales bien iluminados; cubre el NIP y activa alertas de tu banco. No exhibas grandes sumas de efectivo, guarda el dinero en distintos lugares, evita cambiar en aeropuertos salvo emergencia por sus tasas más altas y confirma horarios, políticas y límites diarios de la sucursal para reducir riesgos y costos.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.