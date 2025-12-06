La remolacha y la banana se han convertido en dos superalimentos respaldados por la evidencia científica recopilada en repositorios del National Institutes of Health, NIH, gracias a su perfil bioquímico excepcional que los convierten a cada uno individualmente en un poderoso alimento para el cuerpo y juntos hacen un match ideal para la salud.

La remolacha concentra nitratos dietéticos capaces de convertirse en óxido nítrico, molécula fundamental para mejorar la circulación, reducir la presión arterial y aumentar la oxigenación de los tejidos. Paralelamente, aporta betalaínas, polifenoles y otros fitoquímicos que protegen al organismo del estrés oxidativo.

¿Remolacha cruda o cocida?

La banana, por su parte, destaca por su mezcla natural de carbohidratos energéticos, minerales esenciales como potasio y magnesio, y antioxidantes como polifenoles y carotenoides.

Publicaciones referidas por los NIH documentan su capacidad para modular procesos oxidativos, favorecer el metabolismo energético e incluso mantener la función digestiva gracias a su aporte de almidón resistente.

Cuando se combinan en un solo licuado, ambos alimentos crean una sinergia nutricional perfecta. La remolacha potencia la oxigenación y la función cardiovascular, mientras la banana aporta energía sostenida y antioxidantes que ayudan al cuerpo a recuperarse del cansancio físico y mental.

Juntos funcionan como un auténtico elixir natural para quienes buscan combatir el agotamiento y mantener un estado de vitalidad estable.

Remolacha: la fábrica natural de óxido nítrico

Según publicaciones alojadas en bases consultadas por los NIH, los nitratos presentes en la remolacha se transforman en nitrito y posteriormente en óxido nítrico, un compuesto vital para la relajación del músculo liso vascular, la vasodilatación y la reducción de la presión arterial. Estos efectos explican por qué este vegetal se utiliza en intervenciones dirigidas tanto a personas sanas como a individuos con riesgo cardiovascular.

La remolacha contiene betanina, polifenoles y saponinas capaces de resistir la digestión gastrointestinal y mantener su actividad antioxidante. Estudios citados en estos repositorios señalan que estos compuestos modulan la expresión génica y reducen la producción de especies reactivas de oxígeno, lo que potencia su acción cardioprotectora.

Deportistas

Banana: energía estable, antioxidantes y minerales esenciales

Los análisis científicos de diversas variedades de banana y plátano, también referidos por los NIH, demuestran que esta fruta contiene polifenoles, carotenoides y fitoesteroles con fuerte actividad antioxidante. Estos compuestos ayudan a proteger al organismo frente a procesos degenerativos y al estrés oxidativo, especialmente en situaciones de agotamiento físico o mental.

Al mismo tiempo, su contenido en potasio, magnesio, zinc y hierro la convierte en una aliada clave para el metabolismo energético, la salud muscular y la estabilidad eléctrica del corazón. El almidón resistente presente en ciertas variedades verdes también contribuye a la función digestiva y al control glucémico.

Beneficios del licuado de banana con remolacha

Mejora la oxigenación muscular Reduce la presión arterial Incrementa la energía sostenida Favorece la circulación sanguínea Disminuye la inflamación sistémica Protege contra el estrés oxidativo Aumenta el rendimiento físico Contribuye a la recuperación muscular Mejora la función digestiva Aporta minerales esenciales Apoya la salud cardiovascular Estabiliza la función neuromuscular

Remolacha más banana son el dúo perfecto para combatir el cansancio

La combinación de los nitratos y fitoquímicos antioxidantes de la remolacha con los carbohidratos estables y minerales de la banana genera un aporte energético equilibrado, ideal para quienes sufren fatiga diaria, deportistas o personas expuestas a altos niveles de estrés.

La evidencia científica consultada en plataformas del NIH respalda los mecanismos bioquímicos que explican esta sinergia: mejor oxigenación, reducción de estrés oxidativo y soporte metabólico continuo.

Beneficios de la la banana.

Además, la banana suaviza naturalmente el sabor terroso de la remolacha, lo que convierte este licuado en una bebida funcional fácil de incorporar a la rutina diaria.

Cómo preparar este licuado en casa

El proceso es simple y lo puedes hacer en casa todos los días a la mañana.

Licuado de remolacha y banana. Grok IA

Mezcla en una licuadora:

1 banana madura

½ taza de remolacha cocida o 100 ml de jugo de remolacha

1 vaso de agua o leche vegetal (almendra, avena o coco). También puede hacerse con leche de vaca si se prefiere.

Las leches vegetales suelen ser las más recomendadas por su digestión ligera, aunque el agua produce una versión más fresca y baja en calorías.