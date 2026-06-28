Este domingo, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

Cuida tu dieta y trata de no comer en restaurantes. Lo ideal es que cocines tú mismo; así tendrás la seguridad de que te nutres de forma auténticamente saludable. Las infusiones también pueden ayudarte a eliminar lo que te sobra, pues contribuyen a depurar tu organismo.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor con encuentros cálidos y comunicación fluida; su compatibilidad más fuerte será con Aries, donde la chispa y la iniciativa se potencian.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, tu suerte laboral florece cuando cuidas tu energía: cocina en casa y evita restaurantes; esa disciplina te mantiene centrado y atrae oportunidades. Acompaña con infusiones depurativas para ganar claridad y acertar.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una dieta equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos periódicos, evitando tabaco y exceso de alcohol.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Cocina en casa hoy. Evita restaurantes. Toma una infusión después de comer.

En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.