La creciente demanda de medicamentos y tratamientos para bajar de peso podría llegar a su fin tal como se conoce ahora. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa en la Cámara de Diputados una propuesta para que farmacias, supermercados y plataformas digitales solo puedan vender estos fármacos mediante receta médica.

El diputado Emilio Suárez Licona explicó que muchos de estos medicamentos, como la semaglutida, fueron creados y aprobados para tratar condiciones específicas; sin embargo, su uso se extendió a otros fines, lo que puede representar riesgos importantes para la salud.

“La Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, debe supervisar la venta de medicamentos destinados a la reducción de peso y exigir receta médica para adquirirlos”, argumentó el legislador.

¿Por qué es riesgoso consumir semaglutida?

Suárez Licona ejemplificó con la semaglutida -vendida bajo los nombres Ozempic o Wegovy-, autorizada por la FDA exclusivamente para tratar la diabetes tipo 2, pero convertida en una popular “inyección milagrosa” para adelgazar.

Detalló que este compuesto imita la hormona intestinal GLP-1, lo que ayuda a regular los niveles de glucosa y prolonga la sensación de saciedad. Aunque esto favorece la pérdida de peso, también ha derivado en una creciente automedicación.

El problema, añadió, es que su uso para adelgazar se realiza “fuera de etiqueta”, sin evidencia sólida sobre su seguridad en personas sin diabetes a largo plazo.

Posibles efectos adversos

El diputado citó advertencias del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), que ha identificado un posible vínculo entre la semaglutida y un mayor riesgo de tumores tiroideos, incluyendo un tipo de cáncer.

En estudios con ratas se observaron tumores en la tiroides, aunque no hay confirmación de que esto ocurra en humanos. Aun así, el legislador considera necesario detener la venta sin control de estos medicamentos.

¿Qué plantea el PRI?

En su Punto de Acuerdo, Suárez propone que la Cofepris:

Supervise la venta y publicidad de medicamentos utilizados para bajar de peso.

Exija receta médica para su compra.

Vigile especialmente los fármacos que se comercializan para usos distintos a los originalmente autorizados.

El diputado recordó que la Ley General de Salud faculta a Cofepris para ejercer control sanitario sobre estos productos y su publicidad, atribución que —asegura— debe reforzarse ante el auge de estos tratamientos.