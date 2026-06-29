El Banco de México anunció que a partir del próximo trimestre podrá comprar Certificados de Tesorería (CETES) y Bondes F, siempre y cuando se trate de operaciones que agreguen regulación monetaria.

“Estas operaciones complementan el conjunto de instrumentos con los que cuenta el Instituto Central para la administración de la liquidez del sistema financiero y la instrumentación de la política monetaria”, señaló el banco.

El Banxico no participa en ningún programa reembolsos de recursos, recuperación de cargos no reconocidos, pagos de indemnizaciones o similares. (Foto: Archivo)

En un comunicado, el instituto central señaló que las operaciones de compra podrán realizarse cuando las condiciones de liquidez del mercado lo requieran.

“Su eventual realización dependerá exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros”, detalló.

En el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales correspondiente a cada trimestre, el Banco de México dará a conocer el monto máximo de las operaciones que, en su caso, podrían llevarse a cabo durante dicho periodo.

El único objetivo de estas acciones es fortalecer la instrumentación de la política monetaria, a través de la administración eficiente de la liquidez del sistema financiero.

“Su objetivo es contribuir al adecuado funcionamiento del mercado de dinero y propiciar que la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que constituye el objetivo operacional de la política monetaria, se ubique en niveles congruentes con la tasa objetivo determinada por la Junta de Gobierno”, dice el organismo dirigido por Victoria Rodríguez Ceja.

La administración de la liquidez del sistema financiero constituye uno de los elementos fundamentales para la implementación de la política monetaria.

En este sentido, las operaciones anunciadas no modifican la postura de política monetaria; únicamente amplían el conjunto de herramientas disponibles para instrumentarla de manera eficiente.

Estas acciones, añadió, están alineadas con el mandato del Banco de México, consistente en procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, así como promover el desarrollo adecuado del sistema financiero.