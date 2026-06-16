Es oficial | El nuevo banco que sacude el mercado y oferta una cuenta al 3,5%: puedes ganar dinero sin nómina ni recibos domiciliados

La batalla por captar ahorro en España suma un nuevo capítulo. Revolut ha anunciado una promoción exclusiva para nuevos clientes con una cuenta remunerada que ofrece un 3,51% TAE, una rentabilidad que supera las propuestas actuales de gran parte de la competencia.

La iniciativa llega en un contexto de creciente competencia entre entidades financieras. El entorno de tipos de interés elevados y las expectativas de nuevas subidas han impulsado una auténtica carrera por atraer depósitos, ahorro y nuevos usuarios.

Con esta estrategia, Revolut busca reforzar su expansión en España, donde ya ha alcanzado los 6,5 millones de clientes y prepara nuevas inversiones, oficinas y una red propia de cajeros automáticos.

Es oficial | El nuevo banco que sacude el mercado y oferta una cuenta al 3,5%: puedes ganar dinero sin nómina ni recibos domiciliados

Cómo funciona la nueva cuenta remunerada de Revolut al 3,51%

La promoción de la cuenta remunerada estará disponible para nuevos clientes hasta el próximo 16 de agosto. Quienes se adhieran podrán disfrutar de una rentabilidad del 3,51% TAE hasta el 16 de octubre de 2026.

La oferta se aplica sobre un saldo máximo de 25.000 euros y no exige condiciones habituales en la banca tradicional. Los usuarios no tendrán que domiciliar la nómina, contratar productos adicionales ni utilizar Bizum para acceder a la promoción.

Según explicó la entidad, los fondos se depositarán en Deutsche Bank mediante una cuenta segregada bajo un esquema fiduciario. Como ejemplo práctico, Revolut señala que un cliente que invierta 1.000 euros desde el 16 de junio hasta el 16 de octubre obtendría una rentabilidad de 11,53 euros.

Qué rentabilidad ofrece Revolut después de la promoción

Tras la finalización de la promoción, la cuenta remunerada mantendrá una rentabilidad variable en función del plan elegido por el cliente.

La entidad ofrece actualmente un 2,27% TAE para los usuarios del plan Ultra, con un saldo máximo remunerado de 100.000 euros. Los clientes del plan Metal reciben un 2,02% TAE, mientras que el plan Premium alcanza el 1,4% TAE.

Por su parte, las cuentas asociadas a los planes Plus y Estándar ofrecen una rentabilidad del 1,15% TAE. El plan Estándar es gratuito, mientras que el resto de modalidades incorporan cuotas anuales y ventajas adicionales.

La cuenta remunerada de Revolut supera a Trade Republic

La nueva cuenta remunerada de Revolut se sitúa entre las más atractivas del mercado español. Su 3,51% TAE supera el 3,04% TAE ofrecido por Trade Republic para nuevos clientes y también la oferta del 3% TAE disponible en B100.

Otras entidades también han intensificado sus campañas para captar ahorro. Openbank mejoró recientemente la remuneración de su cuenta de ahorro hasta el 2,5% TAE, mientras que Kutxabank lanzó una cuenta remunerada al 2% TAE para nuevos usuarios digitales.

Detrás de esta competencia se encuentra el nuevo escenario monetario impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), que recientemente volvió a elevar los tipos de interés.

Revolut anuncia nuevas oficinas y 800 empleos en España

Es oficial | El nuevo banco que sacude el mercado y oferta una cuenta al 3,5%: puedes ganar dinero sin nómina ni recibos domiciliados (Foto: Freepik)

La ofensiva comercial de Revolut no se limita al ahorro. La compañía ha anunciado la apertura de su primera tienda física en Barcelona y prevé inaugurar nuevas oficinas en Madrid y Barcelona durante los próximos meses.

La entidad también ha comunicado su intención de crear 800 puestos de trabajo hasta 2030 para apoyar el crecimiento de su actividad en España.

Además, planea desplegar una red de 200 cajeros automáticos antes de final de año con el objetivo de reforzar su presencia física en todo el territorio nacional.