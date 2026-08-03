En el transcurso de este lunes, 3 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 06.52 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 127 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 8.3 kilómetros, latitud de 14.312° y una longitud de -93.279°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.