En el transcurso de este domingo, 2 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 09.45 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 164 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 15.7 kilómetros, latitud de 14.187° y una longitud de -93.699°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.3 en chiapas según la escala de richter (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.