Japón se ha afirmado como el laboratorio social del mundo frente al envejecimiento de su población. En el país del sol naciente, alcanzar la edad de jubilación no implica necesariamente el descanso , sino que marca el inicio de una nueva etapa productiva que frecuentemente se extiende considerablemente más allá de los 70 años.

A diferencia de las tendencias observadas en Occidente, donde se busca disminuir la carga horaria, el sistema japonés ha suprimido la barrera del retiro definitivo. Aunque la pensión pública se activa a los 65 años , la estructura económica motiva a los ciudadanos a permanecer activos para preservar la productividad del país.

¿Cuál es la edad legal de retiro en Japón?

La decisión de Tokio de redefinir la vejez responde a una urgencia económica hay cada vez menos jóvenes para sostener a la población retirada. Por tal razón, el concepto de “jubilación gradual” ha sustituido al retiro abrupto, transformando a los ancianos en elementos cruciales del motor económico.

En contraste, en México la jubilación se concibe como el cierre formal de la trayectoria profesional. Mientras que el trabajador mexicano promedio aspira al cese de actividades a los 60 o 65 años, el japonés combina sus ingresos por pensión con empleos adaptados a sus capacidades físicas actuales.

El modelo nipón se distingue por su adaptabilidad, permitiendo que las empresas ofrezcan contratos especiales para mayores de 65 años. Esta política estatal no solo busca aliviar la carga fiscal del sistema de pensiones, sino también integrar la experiencia de los adultos mayores en una fuerza laboral que disminuye anualmente.

¿Cambiará México la edad de jubilación?

Finalmente, el caso japonés demuestra que la flexibilidad puede ser una herramienta de supervivencia financiera. Mientras el debate sobre la reducción de la jornada laboral sigue estancado en diversas regiones, Japón apuesta por la resistencia y la permanencia como pilares de su estabilidad social.

La comparación entre ambos esquemas evidencia que el futuro de las pensiones no solo depende del ahorro, sino de cómo las sociedades decidan integrar a sus ciudadanos más longevos. Lo que hoy parece una realidad lejana en Asia podría ser el único camino viable para las economías en proceso de envejecimiento.

Este fenómeno plantea una interrogante para el mercado laboral mexicano. Aunque la esperanza de vida en el país aumenta, los incentivos para seguir trabajando formalmente tras el retiro son escasos y la cultura laboral aún prioriza la salida definitiva del sistema.