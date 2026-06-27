El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que aplicará medidas estrictas contra contribuyentes que realicen depósitos de manera considerada irregular por la autoridad fiscal.

Entre las medidas sobresalen el cierre temporal de cuentas bancarias, el congelamiento de fondos y las auditorías.

El SAT irá contra los contribuyentes que actuen de esta manera. Fuente: Shutterstock.

¿Cuándo y por qué el SAT puede congelar tu cuenta bancaria?

En México, el congelamiento de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se da cuando un contribuyente tiene adeudos fiscales pendientes y no regulariza su situación ante la autoridad. Esto puede suceder en los siguientes casos:

Falta de pago de impuestos dentro del plazo establecido.

Omisión en la presentación de declaraciones fiscales, ya sean mensuales o anuales.

No interponer medios de defensa cuando se tiene un crédito fiscal firme o no ofrecer garantías suficientes para cubrir el monto de la deuda.

Irregularidades detectadas en la declaración de ingresos o movimientos bancarios que no corresponden con lo declarado.

Uso de facturas falsas, simulación fiscal o actividades inexistentes.

Cuando esto ocurre, el organismo público solicita a las instituciones financieras congelar las cuentas bancarias, lo que implica que no pueda realizar movimientos como transferencias electrónicas, depósitos o retiros de efectivo , ya sea en ventanillas o en cajeros automáticos.

Esta medida persiste hasta que el contribuyente resuelva su situación fiscal pagando la deuda o presentando garantías adecuadas.

Cómo saber si estás en la lista de cuentas bloqueadas por el SAT

En México, la notificación del congelamiento de cuentas bancarias llega principalmente a través del Buzón Tributario o del correo electrónico registrado ante la autoridad fiscal. También puede efectuarse una notificación en el domicilio mediante un funcionario del SAT o, en caso de no poder entregar personalmente, a través de estrados, que son publicaciones oficiales en lugares públicos.

Una vez emitido el aviso de congelamiento, la autoridad instruye directamente a las instituciones financieras para que bloqueen la cuenta bancaria por el monto equivalente a la deuda fiscal pendiente, la cual incluye recargos, multas y gastos de ejecución.

El contribuyente queda imposibilitado para disponer de los fondos hasta que cubra el adeudo o presente garantías aceptadas por la autoridad.

Las cuentas bloqueadas no permiten depósitos, transferencias ni retiros hasta saldar la deuda. Fuente: Shutterstock.

Cómo recuperar el acceso a tus fondos bloqueados

Para reactivar una cuenta bancaria bloqueada por el SAT, el contribuyente debe cubrir el total de la deuda fiscal o establecer un acuerdo de pago con la autoridad. Otra alternativa es presentar garantías por un valor equivalente al monto reclamado.

Las garantías que el SAT puede aceptar incluyen cartas de crédito, prendas, hipotecas, fianzas o títulos de valor, con el fin de asegurar el cobro del adeudo mientras se resuelve la situación del contribuyente.

Este procedimiento se encuentra respaldado por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, el cual faculta al SAT a inmovilizar cuentas bancarias sin necesidad de un juicio previo, siempre que se trate de créditos fiscales firmes y exigibles.