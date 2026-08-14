La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Libra este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este viernes

Hoy el Sol ingresa en tu signo y eso eleva tu ánimo de manera notable. Te haces consciente de que tienes el control de tu vida y de tu tiempo; no entregues tu poder por nada. Por la tarde, podrás dedicarte a una actividad que te apasiona y disfrutarás de un día ameno y agradable.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Con el Sol en tu signo, tu suerte laboral repunta: ánimo y control para organizar tu tiempo y decisiones; no cedas tu poder. Por la tarde, una tarea que te apasiona fluye y mejora tu día.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Prioriza lo que eleve tu ánimo hoy. Mantén el control de tu tiempo y pon límites. Dedica la tarde a tu pasión y disfrútala.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.