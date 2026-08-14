Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Ahora, lo único que debe ocuparte es amarte tal cual eres. No intentes ser alguien diferente ni te compares con los demás; hacerlo daña tu propia alma. Todos tienen un propósito de vida, tú también, pero solo lo descubrirás cuando decidas amarte.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro tendrá buena fortuna en el amor, con gestos sinceros y conversaciones profundas. La compatibilidad destacada del día es con Cáncer, donde fluirán ternura y comprensión.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, tu suerte en el trabajo crece cuando te amas tal cual eres; al dejar de compararte, irradias seguridad y atraes oportunidades alineadas con tu propósito.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: duerme lo suficiente, mantén una alimentación equilibrada y realiza paseos al aire libre; evita excesos y libera tensión con prácticas relajantes como yoga o jardinería.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Háblate con amor hoy. No te compares con nadie. Da un paso pequeño alineado con tus valores.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.