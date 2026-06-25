Personalizar un auto con luces de colores, faros o accesorios luminosos se volvió una práctica común entre los conductores. Sin embargo, lo que para muchos representa una mejor estética podría derivar en una multa si no cumple con las disposiciones establecidas por las autoridades de tránsito en la Ciudad de México.

Durante los últimos años, ganaron popularidad las tiras LED, la iluminación instalada debajo del vehículo y los faros de alta intensidad. No obstante, estos accesorios pueden convertirse en un problema cuando afectan la visibilidad en la vía pública, generan distracciones y dificultan la correcta identificación del vehículo.

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Ante esta situación, las autoridades advirtieron que ciertos sistemas de iluminación inofensivos pueden aumentar el riesgo de accidentes, motivo por el cual su uso está sujeto a regulación.

Por ello, antes de realizar cualquier modificación relacionada con las luces del automóvil, es importante revisar lo que establece el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México para evitar sanciones económicas.

¿De cuánto es la multa por instalar luces de neón en un auto?

El artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los vehículos motorizados no pueden portar faros deslumbrantes que incumplan las Normas Oficiales Mexicanas o que representen un riesgo para peatones y otros automovilistas.

Asimismo, también se sanciona la colocación de luces de neón o accesorios luminosos en las placas cuando estos impidan visualizar correctamente los datos de identificación del vehículo.

Las personas que incumplan estas disposiciones pueden recibir una multa equivalente a entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Para 2026, esto representa una sanción aproximada de entre 1,173 y 2,346 pesos, dependiendo de la infracción detectada.

¿Qué tipos de luces pueden generar una infracción?

Entre los accesorios que podrían derivar en una multa se encuentran:

Sistemas de iluminación excesivamente intensos

Luces con destellos intermitentes

Modificaciones que alteran el funcionamiento original de los faros

Cualquier elemento que dificulte la identificación del automóvil

También pueden representar un problema las barras LED instaladas en lugares no autorizados, las luces estroboscópicas y los dispositivos que imitan las señales luminosas utilizadas por vehículos de emergencia o unidades oficiales.