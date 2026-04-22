Miles de trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían acceder a un crédito de vivienda de hasta 600,000 pesos o más, dependiendo de su salario, edad y capacidad de pago.

El apoyo se otorga a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), organismo que mantiene algunas de las tasas de interés más bajas del mercado y plazos flexibles para comprar una casa.

Para quienes perciben un sueldo mensual cercano a los 12,000 pesos, el monto del préstamo puede superar los 650,000 pesos. Sin embargo, la cantidad exacta cambia según la edad del solicitante y otros factores como historial crediticio y ahorro acumulado.

Miles de trabajadores que cotizan ante el IMSS podrían acceder a un crédito de vivienda de hasta 600,000 pesos. (Foto: Archivo)

¿Cuánto presta Infonavit si ganas 12,000 pesos al mes?

De acuerdo con los simuladores oficiales del Infonavit, una persona trabajadora de entre 20 y 40 años con un sueldo de 12,000 pesos mensuales puede obtener un crédito de hasta 656,185.22 pesos .

Este financiamiento contempla una tasa de interés aproximada de 5.02%, un CAT de 5.4% y un plazo máximo de hasta 30 años para liquidarlo.

A partir de los 41 años, tanto el monto del crédito como el plazo comienzan a disminuir progresivamente.

Crédito Infonavit por edad: cuánto dinero te pueden prestar

El monto que presta Infonavit cambia conforme aumenta la edad del trabajador. Algunos ejemplos son:

41 años : $645,486 pesos | plazo de 29 años

45 años : $602,691 pesos | plazo de 25 años

50 años : $531,367 pesos | plazo de 20 años

55 años: $445,778 pesos | plazo de 15 años

Además, a partir de los 50 años, el CAT sube a 5.5%, por lo que el costo total del crédito también puede aumentar.

Cuánto pagarías al mes por un crédito Infonavit

Si ganas 12,000 pesos al mes, el descuento aproximado para pagar el crédito hipotecario sería del 30% del salario, es decir, entre 3,500 y 3,600 pesos mensuales.

En caso de recibir pago quincenal, el descuento se dividiría en dos partes, por lo que pagarías entre 1,750 y 1,800 pesos por quincena.

Para conocer el monto exacto que te puede prestar el Infonavit, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit, donde la institución evalúa tu puntuación, ahorro en la subcuenta de vivienda e historial crediticio antes de autorizar el préstamo.