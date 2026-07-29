Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este miércoles, 29 de julio de 2026 a Santa Marta de Betania y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Marta de Betania (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Marta de Betania?

Santa Marta de Betania es recordada por acoger en su casa de Betania, cerca de Jerusalén, a Jesús, el Señor.

Tras la muerte de su hermano Lázaro, proclamó su fe diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo».

Su memoria se sitúa en el siglo I, destacando su hospitalidad y su confesión de fe en Jesús.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

esta

santa

devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Marta de Betania (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 29 de julio de 2026

El 29 de julio de 2026, se celebrarán varios santos significativos en la tradición católica. Entre ellos se encuentra San Calínico de Gangra, un mártir del siglo III que es venerado por su dedicación a la fe, así como San Félix de Roma, otro mártir del mismo siglo, conocido por su valentía y compromiso con la Iglesia. Estos santos representan un legado importante en la historia del cristianismo.También se conmemoran San Olav de Noruega y Beato Urbano II papa, ambos del siglo XI. San Olav es considerado el patriota de Noruega y un defensor del cristianismo en su país, mientras que Urbano II es recordado por convocar la Primera Cruzada. Sus vidas y obras han dejado una huella duradera en la historia de la Iglesia y la sociedad europea.Finalmente, entre los santos del siglo XX, se destaca el Beato José de Calasanz Marqués, quien dedicó su vida a la educación y los Beatos Lucio Martínez Mancebo y compañeros, así como el Beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz, quienes también son recordados por su sacrificio y servicio a la fe. La celebración de estas figuras el 29 de julio promete ser un momento de reflexión y celebración para los creyentes.

La oración para Santa Marta de Betania:

Gloriosa Santa Marta de Betania, tú que con fe y amor recibiste a Jesús en tu casa y le serviste con diligencia, intercede por mí ante el Señor para que, imitando tu caridad y tu confianza, pueda amarle y servirle fielmente y alcanzar la gracia que necesito. Amén.