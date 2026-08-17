Durante el cierre de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.28, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.06% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, el Dólar canadiense registró un leve avance de 0.12%, pero en el último año acumula una caída de -6.49%, señal de una tendencia general bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad: tras un inicio a la baja, encadenó tres avances, luego retrocedió varios días y terminó con altibajos. en conjunto, los movimientos alcistas y bajistas se equilibraron, dejando el nivel final cerca del inicial.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que es del 3.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero. Esto indica que, comparado con días anteriores, la moneda ha incrementado su valor, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía canadiense.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, la tendencia habría sido a la baja, indicando un debilitamiento de la moneda en relación con otros activos. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.