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Encontrar una moneda apoyada en el parabrisas del auto puede parecer un hecho sin importancia, casi una casualidad.
Sin embargo, distintas fuerzas de seguridad y especialistas en prevención de delitos advierten que se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores y facilitar el robo de vehículos o de objetos que se encuentran en su interior.
Cómo funciona esta modalidad
El mecanismo es simple pero efectivo. Una persona coloca una moneda u otro objeto pequeño sobre el parabrisas, generalmente del lado del conductor, mientras el vehículo está estacionado.
Cuando el dueño regresa y descubre el objeto, su primera reacción suele ser bajar del auto para retirarlo, dejando las puertas abiertas o las llaves puestas por apenas unos segundos.
Ese breve lapso de distracción es aprovechado por los delincuentes, que pueden actuar en pareja o en grupo: mientras la víctima está concentrada en la moneda, un cómplice se acerca para sustraer pertenencias del interior del vehículo, como bolsos, carteras, celulares o documentación, e incluso intentar llevarse el propio auto si las llaves quedaron al alcance.
Esta técnica se apoya en un principio básico de la ingeniería social: generar una distracción momentánea para reducir la atención de la víctima sobre su entorno inmediato, un recurso que también se utiliza con otros objetos como billetes, papeles o folletos publicitarios.
Recomendaciones para evitar ser víctima de esta táctica
Ante este tipo de maniobras, la recomendación principal de los especialistas en seguridad es mantener la calma y no bajar del vehículo de forma automática al notar algo extraño en el parabrisas.
Algunas medidas simples pueden marcar la diferencia:
- Verificar el entorno antes de descender del auto, prestando atención a personas que estén cerca o actuando de forma sospechosa.
- Mantener las puertas cerradas con seguro mientras se observa la situación desde adentro.
- Si es posible, retirar el objeto sin salir por completo del vehículo o pedir ayuda a otra persona.
- No dejar las llaves puestas ni objetos de valor a la vista, incluso durante paradas breves.
- Ante cualquier sospecha, dirigirse a un lugar concurrido o con presencia policial antes de bajar del auto.