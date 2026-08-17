Confirmado | Los jubilados del IMSS, ISSTE e ISSFAM dejarán de cobrar la pensión si no cumplen con cuatro requisitos para obtener el certificado de supervivencia

Los jubilados del IMSS, ISSSTE e ISSFAM que residen en el extranjero o deben cumplir con cuatro requisitos clave en su trámite presencial del certificado de supervivencia y mantener sus ingresos mensuales.

En ese sentido, las autoridades han confirmado que los pensionados dejarán de cobrar la pensión si no cumplen rigurosamente con el trámite del certificado de supervivencia, también conocido como “Fe de Vida”.

Para obtener esta constancia indispensable y evitar suspensiones en la nómina de pago, cada derechohabiente debe reunir una serie de exigencias fundamentales.

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¿Cuáles son los cuatro requisitos para obtener el certificado de supervivencia?

Para gestionar este documento esencial, la red consular y los organismos correspondientes solicitan una documentación específica. Los derechohabientes deben reunir y presentar cuatro requisitos indispensables en original y copia:

Fotografía requerida : una foto reciente a color, de frente, con fondo blanco y rostro descubierto (sin lentes ni sombreros), en tamaño infantil, credencial o pasaporte.

Identificación oficial vigente : documento con fotografía para acreditar la identidad del titular, como el pasaporte mexicano o la credencial del INE (Instituto Nacional Electoral).

Credencial de pensionado : tarjeta que acredite la condición de jubilado del IMSS, ISSSTE o la Tarjeta de Filiación expedida por el ISSFAM.

Último talón de pago: comprobante o recibo reciente del haber de retiro o nómina de pensión.

De acuerdo con los Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la correcta presentación de estos insumos garantiza la emisión inmediata y gratuita de la constancia de acreditación.

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¿Qué ocurre si los pensionados no cumplen con este trámite?

El trámite debe realizarse periódicamente, en su mayoría con frecuencia semestral. La normativa del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) establece que acumular dos faltas consecutivas en el pase de revista causa la suspensión automática de la nómina de pago.

De igual forma, la normativa de pagos del IMSS y el Reglamento de Pensiones del ISSSTE señalan la retención temporal de los depósitos si el jubilado radicado fuera del país no acredita su fe de vida en los periodos fijados por la embajada o consulado.

Pasos para presentar la documentación y obtener el certificado de supervivencia

Para tramitar y obtener el certificado de supervivencia (fe de vida) en el extranjero sin contratiempos, los pensionados deben seguir un procedimiento sencillo pero riguroso ante la sede consular correspondiente:

Agendar una cita en el consulado

Acceda al sistema oficial de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en línea (a través del portal MiConsulado) o vía telefónica para programar su atención presencial en la Embajada o Consulado de México más cercano a su domicilio.

Reunir y verificar la documentación completa

Antes de acudir a la cita, prepare los cuatro requisitos exigidos en original y copia:

Fotografía reciente: a color, de frente, fondo blanco y rostro descubierto.

Identificación oficial vigente: pasaporte mexicano o credencial INE.

Credencial de pensionado: documento expedido por el IMSS, ISSSTE o la Tarjeta de Filiación del ISSFAM.

Último talón de pago: comprobante reciente del cobro de la pensión.

Presentación presencial y cotejo de datos:

El día asignado, el jubilado debe comparecer físicamente ante las oficinas consulares. El personal capacitado revisará los documentos, verificará la fisonomía e identidad del titular y capturará el registro en el sistema.

Emisión de la constancia y notificación automática:

Una vez validada la información, la autoridad consular emitirá el Certificado de Supervivencia firmado y sellado. La sede consular notificará el cumplimiento de manera electrónica al IMSS, ISSSTE o ISSFAM.

Recepción y resguardo del comprobante:

El funcionario consular le entregará al jubilado un acuse físico o copia impresa del certificado. Guarde este documento en su archivo personal como respaldo administrativo en caso de cualquier aclaración sobre la nómina de pago.

¿Quiénes están exentos de tramitar el certificado de supervivencia dentro de México?

Según la Ley del Seguro Social del IMSS y el Reglamento para el Pago de Pensiones del ISSSTE, los jubilados que residen dentro del territorio mexicano están exentos de la comprobación presencial periódica tradicional.

No obstante, el ISSFAM sí mantiene el pase de revista semestral obligatorio en los meses de marzo y septiembre para residentes nacionales.