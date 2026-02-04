La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer en enero de 2026 una serie de sanciones por más de MXN$ 2 millones a diversas Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Las multas fueron impuestas durante diciembre de 2025 y tienen que ver con incumplimientos regulatorios relacionados con controles financieros, reportes de información y administración de riesgos, de acuerdo con los registros oficiales del organismo supervisor. La sanción de mayor monto fue aplicada a Logra Financiamientos, por MXN $868,800, debido a que presentó información o documentación incompleta o desactualizada para la identificación de clientes, una falta asociada a las obligaciones establecidas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). La conducta sancionada correspondió a 2020 y la multa fue impuesta el 16 de diciembre de 2025. En el caso de las Sofipos, la CNBV multó a Libertad Servicios Financieros, con MXN $434,400, por no ajustar la calificación de su cartera crediticia ni la constitución de reservas conforme a las disposiciones aplicables. La infracción se registró en 2020 y la sanción fue impuesta el 1 de diciembre de 2025, información que fue difundida por la autoridad en enero de 2026. También dentro de este subsector, Ictineo Plataforma, recibió una multa de MXN $17,924 por no proporcionar, dentro de los plazos establecidos, la información y documentación requerida por la autoridad. La irregularidad correspondió a 2021 y la sanción fue impuesta el 10 de diciembre de 2025. Las Sofomes también fueron sancionadas por omitir disposiciones relacionadas con la revelación de estados financieros. Metrofinanciera, fue multada con 96,220 pesos por incumplimientos detectados en 2022, mientras que Fisofo, recibió una sanción por 103,740 pesos por conductas ocurridas en 2023, ambas impuestas en diciembre y difundidas por la CNBV en enero de 2026. Adicionalmente, la CNBV dio a conocer una multa por 207,480 pesos a una Sofom del subsector de entidades no reguladas por omitir el cumplimiento de disposiciones en materia de revelación de información financiera, correspondiente también a 2023. A estas sanciones se sumó Arrendadora Ve por Más, Grupo Financiero Ve por Más, que fue multada con 288,660 pesos por incumplir disposiciones en materia de integración de expedientes de crédito, proceso crediticio y administración integral de riesgos. La falta se registró en 2022 y la sanción fue impuesta el 12 de diciembre de 2025. Las sanciones de la CNBV indicaron que las entidades financieras incurrieron en incumplimientos a normas clave del sistema financiero, principalmente relacionadas con controles de prevención de lavado de dinero, niveles de capitalización, entrega de información financiera y administración de riesgos. Aunque las multas reflejaron debilidades operativas, no implicaron necesariamente una situación de quiebra. En el caso de las Sofipos reguladas, estas continuaron bajo la supervisión de la autoridad, por lo que para los usuarios resultó relevante revisar indicadores como el Nivel de Capitalización (NICAP) y diversificar riesgos. Las sanciones también funcionaron como una señal de alerta sobre posibles problemas de administración que, de persistir, podrían derivar en procesos de intervención, como ocurrió con otras entidades del sector en años recientes. No obstante, las Sofipos reguladas contaron con un seguro de depósitos que protegió el ahorro de los usuarios hasta 25,000 UDIS, equivalente a aproximadamente 190,000 pesos por persona en 2025, lo que brindó un nivel de protección ante eventuales riesgos financieros.