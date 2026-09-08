La banca y el mercado de capitales tienen una oportunidad creciente para financiar la transición sostenible de las empresas en México, mediante productos que vinculen el acceso a capital con avances concretos en materia ambiental, dijo Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS).

“Yo creo que está en los dos. Está en el mercado de capitales, mercados bursátiles y también en la banca”, dijo Aguilar en entrevista con El Cronista.

Sin embargo, para la especialista existe un reto ligado a la capacidad de los interesados en ofrecer proyectos con retornos estables y de largo plazo; así como reducir riesgos. “Hay una demanda importante por capital para desarrollar proyectos y también hay recursos para invertir en proyectos”, señaló.

Aguilar consideró que la innovación financiera será clave para cerrar esa brecha, particularmente en proyectos nuevos de energía renovable, transporte limpio, infraestructura sostenible y economía circular.

“Necesitamos innovación financiera para unir todos estos elementos”, dijo.

Entre las herramientas que podrían ayudar a reducir el riesgo mencionó seguros paramétricos, garantías y fondos catalíticos para financiar las primeras etapas de proyectos, cuando todavía no están listos para recibir recursos de la banca o inversionistas institucionales.

La meta es desarrollar proyectos que puedan repetirse y crecer. “Que se puedan replicar y que puedan tener escalabilidad”, dijo.

Bancos pueden crear nuevos productos

Para Aguilar, una de las mayores oportunidades está en que los bancos desarrollen créditos vinculados con objetivos de transición, como reducir la huella de carbono, mejorar el uso de materiales o avanzar en proyectos de economía circular.

“La oportunidad de muchos bancos es abrir nuevos anaqueles de productos que premien la transición, que premien la transformación de los modelos de negocio”, mencionó.

Un mercado más exigente

Durante los primeros seis meses de 2026, las emisiones temáticas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una contracción de 39%, de acuerdo con datos de la plaza bursátil. De acuerdo con especialistas consultados, lo anterior es resultado de un mercado más exigente.

“Se vuelve un poco más complicado que a lo mejor la opción más viable y rápida cuando tienes una ventana de oportunidad para colocar es un bono tradicional”, explicó previamente Luisa Adame, directora de Impacto Sustentable en HR Ratings.

En este sentido, Alba Aguilar explicó que el financiamiento sostenible también está elevando la exigencia para las empresas. Los inversionistas institucionales ya no se conforman con una emisión de deuda con etiqueta verde; ahora demandan planes de transición creíbles, con metas y seguimiento.

“Lo que le piden a las empresas no es que solamente emitan un bono con etiqueta verde”, explicó.

La evolución del mercado podría incluso generar diferencias en el costo del financiamiento. Las compañías que no demuestren avances podrían seguir accediendo a recursos, pero a un mayor costo.

“La carrera por ser más sostenible no es nada más salir en las noticias, sino es por lograr una ventaja competitiva”, dijo Aguilar.