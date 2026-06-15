La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Irradiarás confianza y carisma, te ganarás a todo el mundo y disfrutarás de estar en el centro de las miradas; aun así, mide tus palabras para no ofender a nadie ni dar una mala impresión. Tu autosuficiencia puede traerte roces con tus compañeros; procura ser más humilde y solidario.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo hoy tendrá una vibra amorosa estable y receptiva; los detalles y la sinceridad abrirán puertas tanto en pareja como si estás soltero. Compatibilidad del día: Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, la suerte laboral te favorece: tu carisma y confianza abrirán puertas y atraerán miradas; cuida tus palabras y evita la autosuficiencia para no causar roces. Con humildad y apoyo al equipo, tus oportunidades crecerán.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Como Virgo, cuida tu salud manteniendo rutinas claras: alimentación equilibrada rica en fibra, hidratación constante y ejercicio moderado que calme la mente (yoga o caminatas). Gestiona el estrés evitando el perfeccionismo, prioriza un buen descanso y programa chequeos preventivos para sostener tu bienestar.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Irradia confianza con cercanía. Mide tus palabras y escucha. Sé humilde y solidario con tu equipo.

Seguir día con día el horóscopo ofrece una guía para conocer lo que depara el futuro y orientar decisiones; una lectura cotidiana que ayuda a marcar el pulso de cada jornada.