La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Virgo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Pronto te encontrarás con una sorpresa que al inicio quizá no te resulte muy grata, pero que en realidad será favorable para ti, como podrás entender dentro de unos días. No todo puede salir siempre como lo planeas: ajusta tu paso al vaivén cambiante de las circunstancias.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo, el amor te sonríe con encuentros sinceros y gestos atentos. Tu mayor compatibilidad será con Tauro, que aporta calma y seguridad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Virgo, en el trabajo te llegará una sorpresa que al principio puede incomodarte, pero terminará favoreciéndote; mantén la flexibilidad y ajusta tu paso al vaivén de las circunstancias, porque en pocos días verás la oportunidad detrás de ese cambio.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo puede cuidar su salud con rutinas ordenadas: alimentación ligera y rica en fibra, buena hidratación, sueño regular y ejercicio moderado; además, practicar respiración o mindfulness ayuda a manejar el estrés y mantener el equilibrio.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Virgo

Acepta la sorpresa sin juzgarla. Ajusta tu ritmo a los cambios. Busca el beneficio que se revelará pronto.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.