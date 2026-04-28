Este martes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy no es momento de malgastar tiempo en preocupaciones: dedica el día a pasatiempos o a la reflexión y deja los asuntos complicados para otro momento. En casa surgirá un contratiempo menor que podrás solucionar con el apoyo de un familiar. Hoy, Tauro disfruta de una racha dulce en el amor: pequeños gestos y palabras sinceras acercan corazones. Compatibilidad destacada con Cáncer, ideal para crear confianza y calidez. Tauro, hoy la suerte laboral te acompaña si evitas malgastar energía en preocupaciones: prioriza tareas ligeras y un momento de reflexión y deja lo complejo para otro día; la serenidad abrirá pequeñas oportunidades. Tauro cuida su salud priorizando rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso suficiente y ejercicios suaves como caminar o yoga; evita excesos, hidrátate bien y busca la naturaleza para reducir el estrés. Reserva un rato para un pasatiempo o para reflexionar. Aplaza hoy los asuntos complicados. Si surge un contratiempo en casa, pide apoyo a un familiar. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.