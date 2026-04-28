Este martes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoEscorpio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. No permitas que el comportamiento de alguien que no ha sido del todo claro te desestabilice. Recuerda que no es tu responsabilidad aclarar sus asuntos. Evita involucrarte en exceso, porque eso no te beneficia mentalmente. Es momento de tomar distancia y marcar tu posición. Hoy, Escorpio irradia magnetismo en el amor: las conexiones fluyen y una conversación sincera fortalecerá vínculos. La mayor compatibilidad del día es con Cáncer; sigue tu intuición y evita dramatismos. En el trabajo, Escorpio, tu suerte crece al poner límites: no te dejes desestabilizar por ambigüedades ni asumas lo ajeno; toma distancia, marca tu posición y se abrirán oportunidades. Escorpio cuida su salud equilibrando su intensidad con descanso y ejercicio moderado, gestionando el estrés, hidratándose bien y realizando chequeos periódicos para mantener su energía y emociones en armonía. Mantén la calma y céntrate en tus tareas. No aclares asuntos que no te corresponden. Toma distancia y marca tus límites. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.