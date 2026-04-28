Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este martes, 28 de abril de 2026, las personas de Escorpio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Escorpio, modera el almuerzo: elige porciones pequeñas, mastica despacio y evita fritos y excesos para prevenir la indigestión. Hidrátate y da un paseo corto tras comer. Por la noche, compensa con una cena ligera y sin grasas: verduras al vapor, caldo suave o proteína magra. Con una infusión digestiva y buen descanso, mañana volverás a estar en plena forma. Escorpio, en el trabajo este 2026-04-28 podrías experimentar un bajón de energía tras el almuerzo por una posible indigestión; prioriza las tareas clave por la mañana, sé prudente con decisiones en la tarde y toma pausas breves e hidratación para mantener tu productividad Escorpio, en el amor hoy conviene ir despacio: tras un almuerzo pesado podrías sentirte indispuesto/a y algo sensible. Elige planes tranquilos y conversaciones suaves; expresa cariño sin sobrecargar y deja las decisiones importantes para mañana. Tu mayor compatibilidad del día será con Cáncer, cuya calidez y paciencia te brindarán contención y bienestar. Con su ritmo sereno podrán conectar desde la ternura en un ambiente íntimo y reparador. Para Escorpio, sus números de la suerte son 85, 60, 76 y 6; pueden servir para orientar decisiones, elegir fechas o combinaciones y atraer buenas oportunidades. Escorpio, para evitar indigestión tras el almuerzo, come porciones pequeñas, mastica despacio, prioriza platos ligeros y agua y camina unos minutos para facilitar la digestión.