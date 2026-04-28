Este martes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Esa vocecita interior no te dará tregua hoy por algo que hiciste y de lo que no te sientes muy orgulloso. Tienes que perdonarte y no machacarte tanto: al fin y al cabo, eres humano. Si eres más comprensivo y menos exigente contigo mismo, las cosas irán mejor. Hoy Sagitario irradiará entusiasmo y atraerá conexiones genuinas; una charla espontánea puede encender chispas y mejorar la suerte en el amor. La compatibilidad del día favorece especialmente a Aries, con quien fluirá la química y la iniciativa compartida. Sagitario, tu suerte en el trabajo mejora cuando callas esa vocecita que te machaca y te perdonas: al ser más comprensivo contigo mismo, todo fluirá mejor y se abrirán oportunidades. Para Sagitario, lo ideal es ejercicio moderado y constante, alimentación equilibrada, buena hidratación y descanso; evita excesos y planifica pausas para gestionar el estrés sin descuidar tu espíritu aventurero. Observa la voz sin creerla. Perdónate y háblate con amabilidad. Elige una acción pequeña y hazla. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.