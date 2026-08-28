La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este viernes

Te convendrán planes tranquilos y en casa, evitando grandes fiestas o excesos que solo te desgasten sin necesidad. Declina compromisos, porque no te faltarán: querrán contar contigo en varios lugares a la vez. Aun así, procura dosificarte y prodigarte menos.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra irradia encanto y logra avances afectivos con naturalidad; la compatibilidad del día se inclina hacia Géminis, con quien surgirá una conexión fresca y fluida.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, tu suerte en el trabajo mejora si eliges planes tranquilos y te organizas desde casa, evitando excesos que te desgasten. Declina compromisos que te dispersen y dosifica tu energía: así rendirás mejor y las oportunidades llegarán sin agotarte.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud manteniendo el equilibrio: ejercicio suave y constante, alimentación variada, buena hidratación, descanso regular y manejo del estrés mediante pausas y actividades que le aporten armonía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Opta por planes tranquilos en casa. Evita fiestas y excesos. Declina compromisos y dosifícate.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.