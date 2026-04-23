La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este jueves tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Es posible que tu pareja te dé una grata sorpresa y se decida a hacer algo que no esperabas, pero que te ilusionaba mucho. La relación fluye sin contratiempos e incluso supera lo que imaginabas. Predominan la comprensión y el buen diálogo y te sentirás feliz. Leo irradia magnetismo en el amor hoy; conversaciones sinceras acercan corazones y propician invitaciones inesperadas. Compatibilidad destacada del día: Sagitario, con quien la chispa fluye con naturalidad. Leo, en el trabajo la suerte te acompaña: un colega o superior podría darte una grata sorpresa que impulse ese proyecto que anhelabas. La colaboración fluirá sin contratiempos, con buena comunicación y comprensión, superando tus expectativas y dejándote muy satisfecho. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando el tabaco y el exceso de alcohol, manejando el estrés y acudiendo a chequeos médicos. Agradece la sorpresa con cariño. Habla y escucha con calma. Planea un detalle juntos hoy. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.