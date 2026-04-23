Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Necesitas cuidarte más, en lo físico y en lo espiritual, para poder dar tu mejor versión en cada momento. No te conformes ni te pongas límites: ve con todo. Tu potencial es mayor de lo que crees; aprovéchalo y sácate más partido. Hoy Capricornio tendrá buena suerte en el amor, con oportunidades de acercamiento y gestos sinceros; su mayor compatibilidad será con Tauro. Capricornio, tu suerte en el trabajo crece cuando te cuidas física y espiritualmente: así das tu mejor versión. No te conformes ni te pongas límites; ve con todo y aprovecha tu gran potencial para abrir nuevas oportunidades. Capricornio cuida su salud equilibrando su disciplina con descanso: prioriza buen sueño, alimentación sencilla y ejercicio regular para compensar el exceso de trabajo. Haz pausas, hidrátate y programa chequeos preventivos para mantener energía y estabilidad. Hidrátate, muévete y respira con calma. Asume un reto que te eleve. Confía en tu potencial y avanza.