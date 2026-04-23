La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Los individuos que nacieron bajo el signo de Géminis este jueves tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Hoy tendrás que ajustar sobre la marcha algunos planes que habías previsto, pero lejos de ser algo negativo, te dará más tiempo para compartir con la familia o hacer ejercicio. Aprovecha la ocasión y disfrútalo. Hoy, Géminis brilla en el amor con encuentros ligeros y charla chispeante; la mayor compatibilidad del día será con Libra. Géminis, en el trabajo la suerte te sonríe si ajustas sobre la marcha tus planes: lejos de ser negativo, te traerá oportunidades y un respiro para equilibrar familia y ejercicio; aprovéchalo y disfrútalo. Géminis, cuida tu salud equilibrando tu mente inquieta con hábitos simples: sueño regular, buena hidratación y comidas ligeras. Alterna la estimulación mental con movimiento suave (paseos, estiramientos) y practica pausas de respiración para reducir el estrés y evitar la sobrecarga. Deja margen y prioriza lo esencial. Bloquea tiempo para familia o ejercicio. Adapta tus planes con calma.