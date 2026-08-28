La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Escorpio este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Escorpio para este viernes

Una sorpresa modesta, un detalle sencillo, te ayudará a dejar atrás los malos momentos y llegará de alguien cercano que se preocupa por tu bienestar y te quiere. Agradece ese gesto como se debe, porque te hará sentir algo muy bonito.

El horóscopo del día para Escorpio (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Hoy Escorpio irradiará magnetismo en el amor y encontrará especial sintonía con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este viernes?

Escorpio, tu suerte laboral llegará con una sorpresa modesta: un detalle sencillo de alguien cercano que cuida de ti y quiere verte bien y que te ayudará a dejar atrás los malos momentos. Agradece ese gesto y deja que esa emoción bonita te impulse hacia nuevas oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio puede cuidar su salud equilibrando emociones con respiración o meditación, priorizando buen descanso y actividad física regular, hidratándose, comiendo simple y evitando excesos, además de mantener chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Escorpio

Acoge el detalle de alguien cercano. Agradece con sinceridad. Deja atrás lo malo y sigue ligero.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.