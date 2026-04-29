Este miércoles, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoEscorpio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. No es aconsejable que tomes decisiones importantes ahora, porque la situación puede cambiar mucho y, si lo haces, alguien podría reprochártelo después. Mantén la serenidad y deja a un lado todo lo que te genere tensión. Hoy, Escorpio irradia magnetismo en el amor: las conexiones fluyen y una conversación sincera fortalecerá vínculos. La mayor compatibilidad del día es con Cáncer; sigue tu intuición y evita dramatismos. En el trabajo, Escorpio, la suerte está con la calma y la prudencia. Evita decisiones importantes por ahora, mantén la serenidad y deja ir la tensión mientras observas los cambios. Escorpio cuida su salud equilibrando su intensidad con descanso y ejercicio moderado, gestionando el estrés, hidratándose bien y realizando chequeos periódicos para mantener su energía y emociones en armonía. Pospon decisiones importantes. Respira lento y mantén la calma. Aléjate de lo que te tense. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.