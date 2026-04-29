Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este miércoles, 29 de abril de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Leo, la inestabilidad laboral puede transformarse en impulso: mirarla con calma, elegir una sola prioridad y reconocer cada avance devuelve foco y ánimo. Saber que muchos viven algo similar aligera la carga; el éxito se acerca con apoyo mutuo, aprendizaje compartido y celebración de lo pequeño, abriendo salida del bache. Leo, este 2026-04-29 podrías sentir inestabilidad en el trabajo, pero esa sacudida será el impulso para actuar con decisión; recuerda que no eres el único en esta etapa, apóyate en tu entorno y confía en tu talento, porque el éxito está a tu alcance y podrás salir del bache. Leo, la inestabilidad laboral puede afectar tu ánimo, pero hoy será el impulso para expresar con claridad lo que sientes. Si evitas descargar el estrés en tu pareja y eliges actuar con apertura y generosidad, el amor fluye y sales del bache emocional. Durante este día tu mayor compatibilidad será con Tauro, cuyo temple y constancia te brindan calma y enfoque. Con Tauro podrás aterrizar planes afectivos y recordar que el éxito en el vínculo está al alcance de ambos. Los números de la suerte para Leo son 75, 1, 73 y 49; pueden servir como guía para tomar decisiones, elegir fechas o probar fortuna en juegos de azar. Leo, canaliza el estrés laboral con 15–20 minutos diarios de ejercicio suave y respiración 4-7-8; comparte lo que sientes con alguien de confianza y fija metas pequeñas cada día para recuperar el ánimo y el control.