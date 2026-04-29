El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este miércoles, 29 de abril de 2026. Para Géminis, el día invita a un ajuste de actitud: asumir la realidad y las responsabilidades aporta calma y enfoque. La empatía toma protagonismo: reconocer cómo ciertos comportamientos impactan a otros evita roces y fortalece los lazos. Géminis, en el trabajo este 2026-04-29 te irá mejor si ajustas tu actitud: enfrenta la realidad, asume tus responsabilidades y cuida tu trato para no herir sensibilidades; así evitarás problemas y podrás avanzar con eficacia y respeto. Géminis, hoy en el amor te irá mejor si ajustas tu actitud: acepta tus responsabilidades y cuida cómo te expresas para no herir; con honestidad y tacto, los malentendidos se disipan y el vínculo se fortalece. Tu mayor compatibilidad del día será con Libra, cuyo equilibrio y diplomacia te ayudarán a aterrizar en la realidad y a negociar con cariño; juntos encontrarán el punto medio ideal para disfrutar y avanzar. Los números de la suerte de Géminis son 5, 41, 65 y 30; pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y oportunidades. Geminis, cuida tu salud mental ajustando tu actitud: acepta tus responsabilidades y practica empatía para no herir a otros. Refuerza ese cambio con respiración consciente, un paseo diario y un horario de sueño constante que te ayude a gestionar el estrés.