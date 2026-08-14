La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Capricornio para este viernes

Hoy, más que nunca, da prioridad a mantenerte firme en tus convicciones. No dejes que otros te lleven a su terreno, porque alguien intentará manipularte. Ten cuidado con esas conductas discretas que, casi sin darte cuenta, pueden orientarte hacia metas ajenas en lugar de las tuyas.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy buena fortuna en el amor: la paciencia y el realismo acercarán corazones y un detalle afectuoso marcará la diferencia. Compatibilidad destacada con Virgo, con quien habrá química y claridad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este viernes?

Capricornio: hoy tu suerte en el trabajo aumenta si te mantienes firme en tus convicciones; evita que otros te lleven a su terreno y no cedas ante maniobras sutiles. Enfócate en tus propias metas y atraerás oportunidades que sí te corresponden.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio cuida su salud con disciplina: buen descanso, alimentación equilibrada, ejercicio regular y manejo del estrés; además, poner límites al trabajo y hacerse chequeos periódicos le favorece.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Capricornio

Reafirma tus límites y tus valores. Detecta presiones sutiles y pide claridad. Alinea cada decisión con tus metas.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.