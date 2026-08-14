La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Acuario este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Acuario para este viernes

En el plano afectivo las cosas marchan a tu favor, aunque podrían invadirte dudas sobre tu relación. Por un lado te resistes a perder tu independencia; por otro, te atrae la estabilidad de una pareja sólida. Pregúntate si a su lado te sientes feliz y, si decides dar un paso drástico, procura hacerlo sin causarle daño.

El horóscopo del día para Acuario (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Hoy, Acuario gozará de buena suerte en el amor; una conversación espontánea puede encender la chispa y la compatibilidad está especialmente favorecida con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este viernes?

Acuario: la suerte laboral te favorece si equilibras tu independencia con alianzas estables. Si decides un cambio, hazlo con tacto: una colaboración sólida puede abrirte puertas sin sacrificar tu libertad.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Como Acuario, cuida tu salud con rutinas flexibles de ejercicio, buena hidratación y descanso; reduce el estrés con actividades creativas y sociales y no olvides los chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Acuario

Pregúntate si a su lado eres feliz. Habla con calma y honestidad, sin herir. Evita decisiones drásticas hoy.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.