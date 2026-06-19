Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Beato Tomás Whitbread y compañeros que se recuerda cada 20 de junio.

Santoral del día | Beato Tomás Whitbread y compañeros (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beato Tomás Whitbread y compañeros?

Beato Tomás Whitbread y sus compañeros Guillermo Harcourt, Juan Fenwich, Juan Gavan y Antonio Turner fueron presbíteros de la Compañía de Jesús en Londres, Inglaterra.

Estos beatos mártires fueron acusados falsamente de tomar parte en una conjura para asesinar al rey Carlos II.

Por esa injusta acusación fueron ajusticiados en Tyburn y alcanzaron el reino de los cielos.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Beato Tomás Whitbread y compañeros (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 20 de junio de 2026

El 20 de junio de 2026, la Iglesia Católica conmemora a varios santos destacados en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Metodio de Olimpo, un mártir del siglo III conocido por su contribución a la expansión del cristianismo en la región de Asia Menor. Su legado de fe y valentía sigue inspirando a los creyentes en la actualidad.También se celebran las festividades de Beato Dermicio O’Hurley del siglo XVI, un mártir irlandés que defendió su fe en tiempos de persecución. Así mismo, San Gobano de Irlanda, un santo del siglo VII, es recordado por su dedicación y labor evangelizadora en la isla. Su memoria es un símbolo de espiritualidad y compromiso con el evangelio.Por otro lado, se rinde homenaje a San Juan de Matera, un sacerdote del siglo XII y a varias beatas, incluida Margarita Ball y Margarita Ebner, del XVI y XIV respectivamente, quienes son reconocidas por su vida de santidad y servicio. Además, el Beato Francisco Pacheco y sus ocho compañeros, mártires del siglo XVII, son un recordatorio del sacrificio y la fe profundos en la historia de la Iglesia.

La oración para Beato Tomás Whitbread y compañeros:

Oh Dios, que concediste a los beatos Tomás Whitbread y compañeros, mártires, la gracia de dar testimonio de Cristo hasta derramar su sangre; concédenos, por su intercesión, ser firmes en la fe, constantes en la caridad y valientes en la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.