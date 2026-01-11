Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santo Tomás de Cori Placidi que se recuerda cada 11 de enero.

Santoral del día | Santo Tomás de Cori Placidi (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santo Tomás de Cori Placidi?

Santo Tomás de Cori Placidi, conocido como Francisco Antonio, fue un destacado presbítero de la Orden de los Hermanos Menores. Nació en Bellegra, en la región del Lacio, que hoy forma parte de Italia. Su vida se caracterizó por una profunda austeridad y dedicación espiritual, lo que lo convirtió en un modelo de virtud para sus contemporáneos.

Además de su vida austera, Santo Tomás se destacó por su labor de predicación. Su capacidad para comunicar el mensaje cristiano y guiar a otros en su fe lo hizo muy respetado entre sus seguidores y en la comunidad religiosa de su tiempo. Su enfoque en la espiritualidad y la enseñanza lo llevó a ser un referente en la formación de otros religiosos.

Una de sus contribuciones más significativas fue la iniciación de los retiros espirituales, que ofrecían a las personas la oportunidad de reflexionar y profundizar en su relación con Dios. A través de estas prácticas, Santo Tomás de Cori ayudó a muchos a encontrar un camino de paz y conexión espiritual, dejando un legado duradero en la tradición franciscana.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Santoral del día | Santo Tomás de Cori Placidi (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 11 de enero de 2026

El 11 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Francisco Rogaczewski, quien vivió en el siglo XX. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a muchos en su camino espiritual. Entre los santos conmemorados se encuentra San Paulino de Aquileya, un destacado líder religioso del siglo IX, conocido por su labor pastoral y su compromiso con la evangelización. También se recuerda a San Higinio, papa del siglo II, quien desempeñó un papel importante en la consolidación de la Iglesia primitiva.Además, se celebran las festividades de San Teodosio, cenobiarca del siglo VI y de Santa Honorata, del siglo V, entre otros. Estos santos, provenientes de diversas épocas, reflejan la rica tradición de la Iglesia y su continuo legado a lo largo de los siglos.

La oración para Santo Tomás de Cori Placidi:

Oh Santo Tomás de Cori, ruega por nosotros.