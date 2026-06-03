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Este miércoles, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este miércoles

Quejarte no te servirá de nada; hoy es preferible que te expreses con una actitud positiva, incluso si debes presentar un reclamo. Enunciar las cosas de forma adecuada será lo que te permita conseguir lo que quieres o necesitas.

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El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).
El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo goza de buena fortuna en el amor; tu calidez atraerá encuentros emocionantes y gestos sinceros. Compatibilidad del día: Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este miércoles?

Leo, hoy la suerte en el trabajo te acompaña si cambias la queja por una actitud positiva: expresa tus ideas con calma y claridad, incluso al reclamar. Al enunciar bien lo que necesitas, abrirás puertas y conseguirás el apoyo que buscas.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con alimentación equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación y sueño suficiente; además, gestionar el estrés, limitar alcohol y tabaco y hacerse chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Enfoca tus palabras en soluciones. Pide con claridad y respeto. Propón un siguiente paso concreto.

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En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.