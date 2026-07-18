Este sábado, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Puede que hoy te inquiete ver a tu pareja en un bajón o en una situación que no logras explicar. Mantén la calma y evita hablarle de forma impulsiva. Es preferible observar cómo reacciona antes de tomar cualquier iniciativa.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo, tu magnetismo brilla y favorece encuentros cálidos; si estás en pareja, un gesto sincero fortalecerá el vínculo y si estás soltero, acepta una invitación espontánea. La compatibilidad del día se enciende con Aries, con quien la chispa y la diversión fluirán con naturalidad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, tu suerte en el trabajo hoy favorece la prudencia. Si notas a un colega en un bajón que no comprendes, mantén la calma, evita reacciones impulsivas y observa antes de tomar iniciativa; así surgirán oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Respira y date un momento antes de responder. Observa sin juzgar y pregunta qué necesita. Atiende tus tareas y deja espacio para que se exprese.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.