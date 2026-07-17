La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 18 de julio de 2026 a San Federico de Utrecht y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Federico de Utrecht (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Federico de Utrecht?

San Federico de Utrecht fue un obispo que ejerció su ministerio en Utrecht, ciudad de Güeldres, en Austrasia.

Se distinguió por sus conocimientos de las Sagradas Escrituras, por los que era considerado ilustre.

Se dedicó incansablemente a la evangelización de los frisones, entregándose con perseverancia a esa misión.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Federico de Utrecht (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 18 de julio de 2026

El 18 de julio de 2026 será una fecha significativa en el calendario religioso, ya que se celebran diversas festividades de santos y beatos. Entre ellos se encuentra Santa Teodosia de Constantinopla, una figura del siglo VIII, cuyo legado ha perdurado en la tradición cristiana. Su vida es una inspiración para muchos, recordando la importancia de la fe en tiempos de adversidad.Además, la iglesia conmemora a San Emiliano de Doróstoro, del siglo IV y a San Arnulfo de Metz, del siglo VII. Ambos santos han sido venerados por su dedicación y su rol en la propagación de la fe cristiana en sus respectivas épocas. Sus historias ofrecen un vistazo a la rica herencia espiritual que muchos siguen en la actualidad.La celebración también incluye a beatos como Tarsicia Mackiv, del siglo XX y al beato Juan Bautista de Bruselas, del siglo XVIII. Estos nombres, junto a otros como San Rufilo de Forlimpopoli y San Materno de Milán, reflejan la diversidad de la tradición católica y su conexión con diferentes épocas y lugares de la historia.

La oración para San Federico de Utrecht:

San Federico de Utrecht, ruega por nosotros.