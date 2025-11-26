La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 26 de noviembre de 2025 a San Silvestre Gozzolini y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Fuente: narrativas-mx

¿Quién fue San Silvestre Gozzolini?

San Silvestre Gozzolini fue un abad italiano nacido en la región del Piceno, cerca de Fabriano. Su vida estuvo marcada por una profunda reflexión sobre la vanidad de las cosas del mundo, lo que lo llevó a buscar una existencia más espiritual y alejada de las distracciones terrenales. Este cambio de vida se intensificó tras la muerte de un amigo, lo que lo impulsó a retirarse a un eremo en busca de una conexión más profunda con Dios.

A lo largo de su búsqueda espiritual, San Silvestre se trasladó varias veces, buscando lugares más ocultos donde pudiera dedicarse a la oración y la meditación. Finalmente, encontró su lugar en el desierto, cerca del monte Fano, donde estableció las bases de la Congregación de los Silvestrinos. Esta comunidad monástica se fundó bajo la Regla de san Benito, que enfatiza la vida en comunidad, la oración y el trabajo.

La vida de San Silvestre Gozzolini es un ejemplo de dedicación y renuncia a las cosas materiales en favor de una vida de fe y servicio. Su legado perdura a través de la Congregación de los Silvestrinos, que continúa promoviendo los valores de la vida monástica y la búsqueda de la santidad en la actualidad.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el miércoles, 26 de noviembre de 2025

El 26 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras como San Juan Berchmans, un joven jesuita del siglo XVII conocido por su dedicación a la educación y la espiritualidad. También se recordará a Santo Domingo Nguyen Van Xuyên y Santo Tomás Dinh Viét Du, ambos mártires del siglo XIX que dieron su vida por su fe en Vietnam.Entre los beatos que serán conmemorados se encuentran Marmaduco Bowes y Hugo Taylor, ambos del siglo XVI, quienes dejaron un legado de servicio y devoción. Además, el Beato Humilde (Lucas Antonio) Pirozzo, del siglo XVII, será recordado por su vida de humildad y entrega a los demás.La celebración también incluirá a santos de diversas épocas, como San Teodoro, obispo y mártir y San Pacomio, conocido por fundar la vida monástica. Otros santos como San Siricio, papa del siglo IV y San Nicón, del siglo X, también serán honrados en esta fecha, junto con beatas como Cayetana Sterni del siglo XIX y Delfina del siglo XIV.

La oración para San Silvestre Gozzolini:

San Silvestre Gozzolini, ruega por nosotros.

San Silvestre Gozzolini, ruega por nosotros.